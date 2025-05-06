Ситуация на оккупированной ЗАЭС: попытки "перезапуска" станции грозят катастрофическими последствиями - регулятор
Киев • УНН
Попытки перезапуска Запорожской АЭС могут привести к последствиям, сравнимым с "актом ядерного террора" - из-за деградации безопасности, отсутствия персонала и милитаризации станции. Эксплуатация ЗАЭС на мощности пока невозможна.
Оценивая состояние ядерной и радиационной безопасности в Украине, профильный госинспектор Украины Олег Кориков на заседании Международной ассоциации ядерных регуляторов (INRA) заявил об угрозе акта ядерного террора в случае попыток "перезапуска" энергоблоков ЗАЭС в нынешнем состоянии эксплуатации на ВОТ страны.
Передает УНН со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.
Детали
Сейчас любые попытки осуществить "перезапуск" ЗАЭС и возобновить производство электроэнергии следует оценивать как акт ядерного террора, который вполне может привести к катастрофическим последствиям для всего мира
Во время онлайн-конференции заседания Международной ассоциации ядерных регуляторов (INRA), чиновник отметил, что продолжающаяся российская оккупация привела к деградации ядерной и радиационной безопасности на промышленной площадке ЗАЭС:
Сейчас на ЗАЭС не функционирует система аварийной готовности и реагирования, не функционируют системы раннего оповещения и радиационного контроля.
Кориков подчеркнул, что на Запорожской АЭС отсутствуют надежное водоснабжение и стабильное внешнее электроснабжение, а также не проводится надлежащее техническое обслуживание систем безопасности и систем важных для безопасности. К тому же отсутствует квалифицированный персонал. При этом, военные рф, находящиеся на ЗАЭС, "продолжают милитаризацию станции", отметил специалист.
Олег Кориков отметил, что в таких условиях эксплуатация ЗАЭС на энергетических уровнях мощности невозможна, а любые заявления и комментарии относительно намерений и способов "перезапуска" энергоблоков являются спекулятивными.
Напомним
УНН передавал, что в апреле три украинские АЭС производили электроэнергию, но некоторые блоки были отключены, при этом другим приходилось снижать производство.
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