Ситуація на окупованій ЗАЕС: спроби "перезапуску" станції загрожують катастрофічними наслідками - регулятор
Київ • УНН
Спроби перезапуску Запорізької АЕС може призвести до наслідків, порівняних з "актом ядерного терору" - через деградацію безпеки, відсутність персоналу та мілітаризацію станції. Експлуатація ЗАЕС на потужності поки неможлива.
Оцінюючи стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, профільний держінспектор України Олег Коріков на засіданні Міжнародної асоціації ядерних регуляторів (INRA) заявив про загрозу акту ядерного терору у випадку спроб "перезапуску" енергоблоків ЗАЕС у нинішньому стані експлуатації на ТОТ країни.
Передає УНН із посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.
Деталі
Наразі будь-які спроби здійснити "перезапуск" ЗАЕС і відновити виробництво електроенергії варто оцінювати як акт ядерного терору, який цілком може призвести до катастрофічних наслідків для всього світу
Під час онлайн-конференції засідання Міжнародної асоціації ядерних регуляторів (INRA), посадовець зазначив, що триваюча російська окупація призвела до деградації ядерної та радіаційної безпеки на промисловому майданчику ЗАЕС:
Наразі на ЗАЕС не функціонує система аварійної готовності та реагування, не функціонують системи раннього оповіщення й радіаційного контролю.
Коріков підкреслив, що на Запорізькій АЕС відсутні надійне водозабезпечення та стабільне зовнішнє електропостачання, а також не проводиться належне технічне обслуговування систем безпеки та систем важливих для безпеки. До того ж відсутній кваліфікований персонал. При цьому, військові рф, які перебувають на ЗАЕС, "продовжують мілітаризацію станції", зазначив фахівець.
Олег Коріков зауважив, що в таких умовах експлуатація ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності не є можливою, а будь-які заяви та коментарі щодо намірів і способів "перезапуску" енергоблоків є спекулятивними.
Нагадаємо
УНН передавав, що у квітні три українські АЕС виробляли електроенергію, але деякі блоки були відключені, при цьому іншим доводилося знижувати виробництво.
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