На українських АЕС відбуваються перепади потужностей - МАГАТЕ

Всі три атомні українській електростанції на підконтрольній Києву території виробляють електроенергію, при цьому деякі блоки перебувають у стані планового відключення, а іншим час від часу доводиться знижувати виробництво. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, інформує УНН.

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За його словами, на Хмельницькій АЕС один реактор залишився у відключенні для технічного обслуговування та заправки паливом, тоді як виробництво електроенергії на другому енергоблоці було зменшено на вимогу оператора мережі на 36 годин на початку цього тижня.

На Рівненській АЕС другий енергоблок цього тижня відключили на технічне обслуговування та дозаправку, а виробництво на третьому блоці на вимогу оператора на кілька днів скоротили. Цього тижня спостерігалися перепади потужності й на Південно-Українській АЕС - розповів Гроссі.

Він також повідомив, що експерти МАГАТЕ, які працюють на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, були змушені залишитися вдома у середу вранці після того, як почули гучну стрілянину біля головної адміністративної будівлі, де розташований їхній офіс.

Нагадаємо

Запорізька атомна електростанція може функціонувати лише у разі її обслуговування українськими технічними працівниками. У Сполучених Штатів нема таких можливостей. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. Він додав, що чув багато чуток щодо спільного управління ЗАЕС разом з американцями, проте жодних офіційних пропозицій не було.

Майже щодня лунають вибухи і постріли: МАГАТЕ відзвітувало про ситуацію на ЗАЕС