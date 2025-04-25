На украинских АЭС происходят перепады мощностей - МАГАТЭ

Все три атомные украинские электростанции на подконтрольной Киеву территории вырабатывают электроэнергию, при этом некоторые блоки находятся в состоянии планового отключения, а другим время от времени приходится снижать производство. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, информирует УНН.

Детали

По его словам, на Хмельницкой АЭС один реактор остался в отключении для технического обслуживания и заправки топливом, тогда как производство электроэнергии на втором энергоблоке было уменьшено по требованию оператора сети на 36 часов в начале этой недели.

На Ровенской АЭС второй энергоблок на этой неделе отключили на техническое обслуживание и дозаправку, а производство на третьем блоке по требованию оператора на несколько дней сократили. На этой неделе наблюдались перепады мощности и на Южно-Украинской АЭС - рассказал Гросси.

Он также сообщил, что эксперты МАГАТЭ, работающие на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, были вынуждены остаться дома в среду утром после того, как услышали громкую стрельбу возле главного административного здания, где расположен их офис.

Напомним

Запорожская атомная электростанция может функционировать только в случае ее обслуживания украинскими техническими работниками. У Соединенных Штатов нет таких возможностей. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что слышал много слухов о совместном управлении ЗАЭС вместе с американцами, однако никаких официальных предложений не было.

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