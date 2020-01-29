Ситуация на КПВВ на Донбассе: 220 автомобилей застряли в очередях

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 0/65; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.

В пресс-служба отметили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько увеличился. В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.

Напомним, боевики настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска въезда-выезда в Счастье и Золотом Луганской области, однако Украина на это не согласится.