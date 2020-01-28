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Бойовики наполягають на одночасному відкритті пунктів пропуску в Щасті і Золотому – координатор ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Бойовики наполягають на одночасному відкритті пунктів пропуску в'їзду-виїзду в Щасті і Золотому Луганської області, проте Україна на це не погодиться. Про це координатор робочої групи з гуманітарних питань в Тристоронньої контактній групі Тоні Фріш заявив на міжнародній конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році", передає кореспондент УНН.

Бойовики наполягають на одночасному відкритті пунктів пропуску в Щасті і Золотому – координатор ОБСЄ

"Позиція чітко повторюється: відкриття Золотого без одночасного відкриття у Щасті жодним чином не може відбутися", - цитує Фріш заяву бойовиків "ЛНР".

У той же час, на його думку, подібний варіант не є прийнятним для України.

"Для України, зрозуміло, що відкриття КПВВ поблизу Щастя - це не той варіант, не спосіб діяти", - резюмує Фріш, зазначивши, що позиції сторін - суперечливі.

Тож, на його думку, сторони мають демонструвати готовність до прийняття рішень.

Нагадаємо, у Мінську сторони погодили нову ділянку розведення на Донбасі.

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