Боевики настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска в Счастье и Золотом - координатор ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Боевики настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска въезда-выезда в Счастье и Золотом Луганской области, однако Украина на это не согласится. Об этом координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Тони Фриш заявил на международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году", передает корреспондент УНН.
"Позиция четко повторяется: открытие Золотого без одновременного открытия в Счастье никак не может состояться", - цитирует Фриш заявление боевиков "ЛНР".
В то же время, по его мнению, подобный вариант не приемлем для Украины.
"Для Украины, понятно, что открытие КПВВ вблизи Счастья - это не тот вариант, не способ действовать", - резюмирует Фриш, отметив, что позиции сторон - противоречивы.
Поэтому, по его мнению, стороны должны демонстрировать готовность к принятию решений.
Напомним, в Минске стороны согласовали новый участок разведения на Донбассе.