Боевики настаивают на одновременном открытии пунктов пропуска в Счастье и Золотом - координатор ОБСЕ

"Позиция четко повторяется: открытие Золотого без одновременного открытия в Счастье никак не может состояться", - цитирует Фриш заявление боевиков "ЛНР".

В то же время, по его мнению, подобный вариант не приемлем для Украины.

"Для Украины, понятно, что открытие КПВВ вблизи Счастья - это не тот вариант, не способ действовать", - резюмирует Фриш, отметив, что позиции сторон - противоречивы.

Поэтому, по его мнению, стороны должны демонстрировать готовность к принятию решений.

Напомним, в Минске стороны согласовали новый участок разведения на Донбассе.