ЗМІ: у Мінську сторони погодили нову ділянку розведення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На переговорах у Мінську представники України та Росії обговорювали 9 можливих ділянок для розведення військ на Донбасі, але погодити змогли лише одну. Про це пише hromadske із посиланням на джерела у Тристоронній контактній групі в Мінську, передає УНН.
Так, за інформацією видання, українська сторона пропонує розвести сили в районі залізничного мосту у Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску “Гнутове”.
Зі свого боку, Росія наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Широкине, поблизу Авдіївки та КПВВ “Гнутове”.
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“У підсумку сторонам остаточно вдалося домовитися лише про розведення сил біля пункту пропуску “Гнутове”, — йдеться у повідомленні, та додається, що сторони обмінялися координатами ОБСЄ та домовилися про наступну зустріч 29 січня 2020 року.
Як писав УНН, раніше Україна у ТКГ назвала умови проведення виборів на Донбасі.