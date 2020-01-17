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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 2820 перегляди

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ЗМІ: у Мінську сторони погодили нову ділянку розведення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На переговорах у Мінську представники України та Росії обговорювали 9 можливих ділянок для розведення військ на Донбасі, але погодити змогли лише одну. Про це пише hromadske із посиланням на джерела у Тристоронній контактній групі в Мінську, передає УНН.

ЗМІ: у Мінську сторони погодили нову ділянку розведення на Донбасі

Так, за інформацією видання, українська сторона пропонує розвести сили в районі залізничного мосту у Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску “Гнутове”.

Зі свого боку, Росія наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Широкине, поблизу Авдіївки та КПВВ “Гнутове”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представник РФ у ТКГ заявив, що “Київ продовжує гальмувати політичний діалог щодо Донбасу”

“У підсумку сторонам остаточно вдалося домовитися лише про розведення сил біля пункту пропуску “Гнутове”, — йдеться у повідомленні, та додається, що сторони обмінялися координатами ОБСЄ та домовилися про наступну зустріч 29 січня 2020 року.

Як писав УНН, раніше Україна у ТКГ назвала умови проведення виборів на Донбасі.

Українські Національні Новини

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