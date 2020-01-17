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СМИ: в Минске стороны согласовали новый участок разведения на Донбассе

Киев • УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск в Донбассе, но согласовать смогли только одну. Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе в Минске, передает УНН.

СМИ: в Минске стороны согласовали новый участок разведения на Донбассе

Так, по информации издания, украинская сторона предлагает развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска “Гнутово”.

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ “Гнутово”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представитель РФ в ТКГ заявил, что “Киев продолжает тормозить политический диалог по Донбассу”

“В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска “Гнутово”, — говорится в сообщении, и добавляется, что стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Как писал УНН, ранее Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе.

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