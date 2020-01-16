Україна у ТКГ назвала умови проведення виборів на Донбасі

КИЇВ. 16 січня. УНН. Враховуючи досвід інших держав та результати доповіді експертів, вибори на Донбасі можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів. На цьому наголошує українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.