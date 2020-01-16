Україна у ТКГ назвала умови проведення виборів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Враховуючи досвід інших держав та результати доповіді експертів, вибори на Донбасі можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів. На цьому наголошує українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
“Як показує практика та результати доповіді Центру з міжнародних миротворчих операцій (Center for International Peace Operations) та Міжнародного центру з проведення миротворчих тренінгів ім. Кофі Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), підготовленої на основі аналізу конфліктів у всьому світі провідними експертами, вибори не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення та дієздатних інститутів”, — написала Оліфер.
З її слів, йдеться не лише про безпеку волевиявлення виборців, а й про безпечну участь усіх партій та кандидатів.
“Отже, вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів, інакше не існує жодних гарантій безпеки у день голосування, а також є висока ймовірність маніпуляцій щодо участі у виборах осіб, які не є громадянами держави”, — зауважила прессекретар представника України.
Вона пояснила, що в успішних випадках врегулювання конфлікту — зокрема, в Хорватії, Боснії, Ліберії — вибори відбувалися після встановлення ефективного контролю за перетином кордону. Також міжнародний досвід проведення виборів на постконфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів та/ або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню та реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій.
“Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців у свої рідні міста і села, їхня участь у виборах здатні забезпечити довготривалий мир”, — додала Оліфер.
Нагадаємо, 16 січня в Мінську — перша зустріч тристоронньої контактної групи в 2020 році. У цьому засіданні, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка.