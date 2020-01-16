Контактна група щодо Донбасу почала засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомили у пресслужбі МЗС Білорусі, передає УНН.
"У Мінську проходить зустріч Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуацію на сході України", - вказали у МЗС Білорусі у Twitter.
Про це ж повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер.
Раніше сьогодні робочі підгрупи ТКГ щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську.
Нагадаємо, 16 січня в Мінську - перша зустріч тристоронньої контактної групи в 2020 році. У цьому засіданні, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка.