Робочі підгрупи ТКГ щодо Донбасу зібралися на зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі розпочалася у Мінську в четвер. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Білорусі.
"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - повідомили в білоруському зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, 16 січня в Мінську відбудеться перша зустріч тристоронньої контактної групи в 2020 році. У цьому засіданні, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка.