Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

"В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - указали в МИД Беларуси в Twitter.

Об этом же сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

Ранее сегодня рабочие подгруппы ТКГ по Донбассу собрались на встречу в Минске.

Напомним, 16 января в Минске - первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.