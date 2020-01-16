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Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе

Киев • УНН

 • 17662 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Учитывая опыт других государств и результаты доклада экспертов, выборы на Донбассе можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей. Это подчеркивает украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе

"Как показывает практика и результаты доклада Центра по международным миротворческим операциям (Center for International Peace Operations) и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), подготовленной на основе анализа конфликтов во всем мире ведущими экспертами, выборы не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов", - написала Олифер.

По ее словам, речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов.

"Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства", - отметила пресс-секретарь представителя Украины.

Она пояснила, что в успешных случаях урегулирования конфликта - в частности, в Хорватии, Боснии, Либерии - выборы происходили после установления эффективного контроля за пересечением границы. Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий.

"Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - добавила Олифер.

Напомним, 16 января в Минске - первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.

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