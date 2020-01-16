Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе

КИЕВ. 16 января. УНН. Учитывая опыт других государств и результаты доклада экспертов, выборы на Донбассе можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей. Это подчеркивает украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.