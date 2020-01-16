Представник РФ у ТКГ заявив, що "Київ продовжує гальмувати політичний діалог щодо Донбасу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна нібито “продовжує гальмувати політичний діалог і реалізацію політичних положень мінських домовленостей”. Про це заявив журналістам повноважний представник Росії на переговорах контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі Борис Гризлов, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Київ продовжує гальмувати політичний діалог і реалізацію політичних положень мінських домовленостей, а також домовленостей, досягнутих на саміті „нормандської четвірки“ в грудні 2019 року, — сказав він. — Україні необхідно приступити до політичного діалогу з врегулювання конфлікту”.
Ефективне вирішення питань безпеки неможливо без руху по шляху політичного врегулювання конфлікту, зазначив Гризлов. “Згідно з мінським домовленостями, найважливішою і невід’ємною частиною політичного врегулювання є узгодження в контактній групі і законодавче закріплення в правовому полі України особливого статусу Донбасу на постійній основі”, — підкреслив повпред.
“При цьому з боку представників центральної влади України ми продовжуємо чути суперечливі заяви. Фактично представники Києва намагаються переглянути чіткий алгоритм мінських домовленостей”, — заявив Гризлов.
Гризлов зазначив, що зустріч контактної групи — перша в новому році, і нагадав про те, що минулого року “вдалося домогтися певних позитивних результатів, таких як розведення сил і засобів Києва та Донбасу на трьох пілотних ділянках, домовленість про режим припинення вогню, взаємне звільнення і обмін утримуваних осіб між Києвом, Донецьком і Луганськом”.
Як писав УНН, раніше Україна у ТКГ назвала умови проведення виборів на Донбасі.