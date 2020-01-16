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Представитель РФ в ТКГ заявил, что "Киев продолжает тормозить политический диалог по Донбассу"

Киев • УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина якобы “продолжает тормозить политический диалог и реализацию политических положений минских договоренностей”. Об этом заявил журналистам полномочный представитель России на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Представитель РФ в ТКГ заявил, что "Киев продолжает тормозить политический диалог по Донбассу"

“Киев продолжает тормозить политический диалог и реализацию политических положений минских договоренностей, а также договоренностей, достигнутых на саммите „нормандской четверки“ в декабре 2019 года, — сказал он. — Украине необходимо приступить к политическому диалогу по урегулированию конфликта”.

Эффективное решение вопросов безопасности невозможно без движения по пути политического урегулирования конфликта, отметил Грызлов. “Согласно минским договоренностям, важнейшей и неотъемлемой частью политического урегулирования является согласование в контактной группе и законодательное закрепление в правовом поле Украины особого статуса Донбасса на постоянной основе”, — подчеркнул полпред.

“При этом со стороны представителей центральных властей Украины мы продолжаем слышать противоречивые заявления. Фактически представители Киева пытаются пересмотреть четкий алгоритм минских договоренностей”, — заявил Грызлов.

Грызлов отметил, что встреча контактной группы — первая в наступившем году, и напомнил о том, что прошлом году “удалось добиться определенных положительных результатов, таких как разведение сил и средств Киева и Донбасса на трех пилотных участках, договоренность о режиме прекращения огня, взаимное освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом, Донецком и Луганском”.

Как писал УНН, ранее Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе.

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