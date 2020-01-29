Ситуація на КПВВ на Донбасі: 220 автівок застрягли в чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Зранку в середу, 29 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведеня ООС у чергах нарахували 220 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/40; "Мар’їнка" – 0/65; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 20/10", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік дещо збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 39,2 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Пропускні операції здійснюються з 8:00 до 17:00.
Нагадаємо, бойовики наполягають на одночасному відкритті пунктів пропуску в'їзду-виїзду в Щасті і Золотому Луганської області, проте Україна на це не погодиться.