Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГПСУ
Киев • УНН
ГНСУ сообщает о стабильной ситуации на границе с беларусью, несмотря на угрожающее направление. В октябре на аэродроме "Мачулищи" разместили российский МиГ-31К с возможностью нести "Кинжалы".
Ситуация по линии границы с Беларусью остается стабильной, хотя это направление для Украины остается угрожающим. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
То, что мы видим по границе с Беларусью, хоть и это направление для нас остается угрожающим, но ситуация по этому отрезку границы остается стабильной. Все составляющие Сил обороны нашего государства контролируют всю протяженность границы с Беларусью и каких-то нестандартных ситуаций, какого-то нагнетания со стороны Беларуси мы не фиксируем
Дополнение
В октябре белорусский министр обороны виктор хренин сообщал, что 360 белорусских военных проходят учения в россии.
В начале октября в Ббеларусь на аэродром "Мачулищи" прилетел российский истребитель МиГ-31 К, который может нести ракеты Х-47М2 "Кинжал". Последний раз самолеты данного типа в беларуси был в апреле прошлого года.