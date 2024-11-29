Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГПСУ

Ситуация по линии границы с Беларусью остается стабильной, хотя это направление для Украины остается угрожающим. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

То, что мы видим по границе с Беларусью, хоть и это направление для нас остается угрожающим, но ситуация по этому отрезку границы остается стабильной. Все составляющие Сил обороны нашего государства контролируют всю протяженность границы с Беларусью и каких-то нестандартных ситуаций, какого-то нагнетания со стороны Беларуси мы не фиксируем - сказал Демченко.

Дополнение

В октябре белорусский министр обороны виктор хренин сообщал, что 360 белорусских военных проходят учения в россии.

В начале октября в Ббеларусь на аэродром "Мачулищи" прилетел российский истребитель МиГ-31 К, который может нести ракеты Х-47М2 "Кинжал". Последний раз самолеты данного типа в беларуси был в апреле прошлого года.