Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики четыре раза нарушили “тишину”
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. С начала суток боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В сторону Опытного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — отметили в ООС.
Напомним
Вчера, 19 января, и сегодня утром на востоке Украины российские боевики не нарушали режим “тишины”.