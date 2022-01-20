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15 марта, 19:03 • 107244 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144575 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124284 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117752 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105304 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101723 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94070 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики четыре раза нарушили “тишину”

Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики четыре раза нарушили “тишину”

Киев • УНН

 • 13251 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. С начала суток боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В сторону Опытного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — отметили в ООС.

Напомним

Вчера, 19 января, и сегодня утром на востоке Украины российские боевики не нарушали режим “тишины”.

Украинские Национальные Новости

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