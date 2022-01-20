ООС: на сході України зберігалася "тиша"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Вчора, 19 січня, та сьогодні вранці на сході України російські бойовики не порушували режим "тиші". Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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"Упродовж минулої доби, 19 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", — ідеться у повідомленні.
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