ООС: на востоке Украины сохранялась "тишина"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Вчера, 19 января, и сегодня утром на востоке Украины российские боевики не нарушали режим "тишины". Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.
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"За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущего дня со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Напомним
Издание The Wall Street Journal написало, что США готовят финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе.