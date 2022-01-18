США готують санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі – WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. США готують фінансові санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Про це пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Зазначається, що санкції проти ватажків проросійських бойовиків на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію. Дана міра є частиною дипломатичного тиску на Росію, щоб вона відмовилася від вторгнення на українську територію.
Очікувані санкції, які заморозять активи щонайменше чотирьох людей, можуть бути оголошені вже у четвер. Вони стануть останніми в низці дій відповідно до указу, підписаного президентом Байденом у квітні минулого року, який спрямований на покарання осіб, пов'язаних із зовнішньою агресією Росії.
Водночас, офіційні особи США не назвали осіб, проти яких запровадять санкції.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну.
Контекст
Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.