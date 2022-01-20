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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 29135 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики чотири рази порушили “тишу”

Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики чотири рази порушили “тишу”

Київ • УНН

 • 13252 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили в штабі ООС, передає УНН.

Деталі

У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — зазначили в ООС.

Нагадаємо

Вчора, 19 січня, та сьогодні вранці на сході України російські бойовики не порушували режим “тиші”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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