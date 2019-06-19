Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. В результате погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате погиб один украинский военный, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики пытаются обвинить украинских военных в обстреле школы
Напомним, боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных.