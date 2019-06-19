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Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков погиб военный

Киев • УНН

 • 8220 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. В результате погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков погиб военный

"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате погиб один украинский военный, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

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Напомним, боевики совершили 34 обстрелы позиций украинских военных.

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