Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков погиб военный

КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. В результате погиб один украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.