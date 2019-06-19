Бойовики намагаються звинуватити українських військових в обстрілі школи – СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На Донбасі, у населеному пункті Золотому-5, розташованому на непідконтрольній території, обстріляли школу. Збройні формування РФ намагаються звинуватити українських військовослужбовців у навмисному обстрілі. Про це повідомила українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своєму щоденному звіті оприлюднила інформацію щодо обстрілу школи, що працює, розташованої у Золотому-5 – на території, непідконтрольній Україні.
"Прибувши на місце події, спостерігачі зафіксували нові пробоїни у вікнах на першому та другому поверсі. На думку фахівців, пошкодження спричинені в результаті застосування стрілецької зброї. Під час спілкування з працівницею школи, жінка розповіла СММ ОБСЄ, що побачила пошкодження вранці. Зауважимо, що з початку року Місія в десяте повідомляє про пошкодження вищезгаданого навчального закладу", - сказано у повідомленні.
Українська сторона СЦКК заявила, що підрозділи Об’єднаних сил ніякого стосунку до обстрілу школи не мають.
"Характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження школи із застосуванням стрілецької зброї. Крім того, відстань від найближчих позицій ЗС України до пошкодженої школи понад 4,4 кілометра, яка є недосяжною для польоту куль зі стрілецької зброї, натомість відстань до позицій ЗФ РФ становить лише 1,8 кілометра", - зазначили у Центрі.
Разом із тим, висунуто низку звинувачень стосовно обстрілу ділянок місцевості поблизу населених пунктів Хрещатицьке, Качкарське, Докучаєвськ, Приморське, Соснівське, Миколаївка та Зайцеве. Начебто ЗС України застосували артилерію калібру 122 мм, зазначили у СЦКК.
"Усі ці звинувачення є брехливими та безпідставними", - заявила українська сторона.
У СЦКК наголосили, що Збройні сили України не застосовують озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, а тим паче важку артилерію, і українські військові виконують бойові завдання виключно у рамках чинного законодавства України та домовленостей, які існують.
"Натомість, за результатами фіксації, тільки за останніх 10 діб, ЗФ РФ застосували артилерію калібру 152 мм – 2 рази, а 122 мм – 7 разів, танкове озброєння – 1 раз, міномети калібру 120 мм – 35 разів та 82 мм – 40 разів. Вказані факти свідчать про свідоме порушення російсько-окупаційними військами всіх можливих принципів гуманітарного права. Противник вкотре піддає небезпеці життя українців, які знаходяться по обидві сторони від лінії розмежування, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - підкреслили у СЦКК.
Нагадаємо, бойовики обстріляли Золоте-4 Луганської області з протитанкової ракети.