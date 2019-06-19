Бойовики обстріляли Золоте-4 з протитанкової ракети – СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Золоте-4 у Луганській області, застосувавши протитанковий ракетний комплекс. Про це повідомила українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
"Мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що черговий обстріл здійснений приблизно о 14:00 18 червня.
"Російсько-окупаційні війська з напрямку Золоте-5 обстріляли населений пункт Золоте-4, застосувавши ПТРК. На місці обстрілу, лише в тридцяти метрах від житлового будинку, утворилася велика вирва від розриву протитанкової керованої ракети. На щастя, обійшлося без жертв", - проінформували у СЦКК.
Нагадаємо, уздовж державного кордону в Донецькій та Луганській областях, а також в окупованому Криму, Росія тримає близько 82 тисяч військовослужбовців особового складу.