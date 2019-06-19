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Боевики обстреляли Золотое-4 из противотанковой ракеты – СЦКК

Киев • УНН

 • 8350 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Золотое-4 в Луганской области, применив противотанковый ракетный комплекс. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли Золотое-4 из противотанковой ракеты – СЦКК

"Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлено фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Золотое-4 в Луганской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очередной обстрел осуществлен около 14:00 18 июня.

"Российско-оккупационные войска по направлению Золотое-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4, применив ПТРК. На месте обстрела, только в тридцати метрах от жилого дома, образовалась большая воронка от разрыва противотанковой управляемой ракеты. К счастью, обошлось без жертв", - проинформировали в СЦКК.

Напомним, вдоль государственной границы в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму, Россия держит около 82 тысяч военнослужащих личного состава.

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