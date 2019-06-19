Боевики пытаются обвинить украинских военных в обстреле школы — СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На Донбассе, в населенном пункте Золотом-5, расположенном на неподконтрольной территории, обстреляли школу. Вооруженные формирования РФ пытаются обвинить украинских военнослужащих в умышленном обстреле. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете обнародовала информацию об обстреле школы, работает, расположенной в Золотом-5 - на территории, неподконтрольной Украины.
"Прибыв на место происшествия, наблюдатели зафиксировали новые пробоины в окнах на первом и втором этаже. По мнению специалистов, повреждения вызваны в результате применения стрелкового оружия. Во время общения с сотрудницей школы, женщина рассказала СММ ОБСЕ, увидела повреждения утром. Заметим, что с начала года Миссия в десятый раз сообщает о повреждении вышеупомянутого учебного заведения", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК заявила, что подразделения Объединенных сил никакого отношения к обстрелу школы не имеют.
"Характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения школы с применением стрелкового оружия. Кроме того, расстояние от ближайших позиций ВС Украины к поврежденной школы более 4,4 километра, которая недостижима для полета пуль из стрелкового оружия, зато расстояние до позиций ЗФ РФ составляет лишь 1,8 километра", - отметили в Центре.
Вместе с тем, выдвинут ряд обвинений относительно обстрела участков местности вблизи населенных пунктов Крещатицкий, Качкарское, Докучаевск, Приморское, Сосновское, Николаевка и Зайцево. Вроде ВС Украины применили артиллерию калибра 122 мм, отметили в СЦКК.
"Все эти обвинения лживыми и безосновательными", - заявила украинская сторона.
В СЦКК отметили, что Вооруженные силы Украины не применяют вооружение, которое запрещено Минскими договоренностям, а тем более тяжелую артиллерию, и украинские военные выполняют боевые задачи исключительно в рамках действующего законодательства Украины и существующих договоренностей.
"Вместе с тем, по результатам фиксации, только за последние 10 дней, ЗФ РФ применили артиллерию калибра 152 мм - 2 раза, а 122 мм - 7 раз, танковое вооружение - 1 раз, минометы калибра 120 мм - 35 раз и 82 мм - 40 раз . Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении российско-оккупационными войсками всех возможных принципов гуманитарного права. Противник раз подвергает опасности жизни украинцев, которые находятся по обе стороны от линии разграничения, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - подчеркнули в СЦКК.
Напомним, боевики обстреляли Золотое-4 Луганской области с противотанковой ракеты.