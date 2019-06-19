Боевики пытаются обвинить украинских военных в обстреле школы — СЦКК

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 67189 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 144953 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 124193 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 184730 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 231968 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 200738 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 238502 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206497 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 476215 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 239762 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
86%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 127104 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 50661 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 81453 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 54509 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 79809 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 248526 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 227480 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 312967 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 476215 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 570194 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 17865 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 184735 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 75564 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 72361 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 77984 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Боевики пытаются обвинить украинских военных в обстреле школы — СЦКК

Киев • УНН

 • 14422 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На Донбассе, в населенном пункте Золотом-5, расположенном на неподконтрольной территории, обстреляли школу. Вооруженные формирования РФ пытаются обвинить украинских военнослужащих в умышленном обстреле. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Боевики пытаются обвинить украинских военных в обстреле школы — СЦКК

Так, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете обнародовала информацию об обстреле школы, работает, расположенной в Золотом-5 - на территории, неподконтрольной Украины.

"Прибыв на место происшествия, наблюдатели зафиксировали новые пробоины в окнах на первом и втором этаже. По мнению специалистов, повреждения вызваны в результате применения стрелкового оружия. Во время общения с сотрудницей школы, женщина рассказала СММ ОБСЕ, увидела повреждения утром. Заметим, что с начала года Миссия в десятый раз сообщает о повреждении вышеупомянутого учебного заведения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявила, что подразделения Объединенных сил никакого отношения к обстрелу школы не имеют.

"Характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения школы с применением стрелкового оружия. Кроме того, расстояние от ближайших позиций ВС Украины к поврежденной школы более 4,4 километра, которая недостижима для полета пуль из стрелкового оружия, зато расстояние до позиций ЗФ РФ составляет лишь 1,8 километра", - отметили в Центре.

Вместе с тем, выдвинут ряд обвинений относительно обстрела участков местности вблизи населенных пунктов Крещатицкий, Качкарское, Докучаевск, Приморское, Сосновское, Николаевка и Зайцево. Вроде ВС Украины применили артиллерию калибра 122 мм, отметили в СЦКК.

"Все эти обвинения лживыми и безосновательными", - заявила украинская сторона.

В СЦКК отметили, что Вооруженные силы Украины не применяют вооружение, которое запрещено Минскими договоренностям, а тем более тяжелую артиллерию, и украинские военные выполняют боевые задачи исключительно в рамках действующего законодательства Украины и существующих договоренностей.

"Вместе с тем, по результатам фиксации, только за последние 10 дней, ЗФ РФ применили артиллерию калибра 152 мм - 2 раза, а 122 мм - 7 раз, танковое вооружение - 1 раз, минометы калибра 120 мм - 35 раз и 82 мм - 40 раз . Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении российско-оккупационными войсками всех возможных принципов гуманитарного права. Противник раз подвергает опасности жизни украинцев, которые находятся по обе стороны от линии разграничения, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - подчеркнули в СЦКК.

Напомним, боевики обстреляли Золотое-4 Луганской области с противотанковой ракеты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77