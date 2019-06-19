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ООС: бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. 18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

ООС: бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 82 мм;
  • околиці Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Верхньоторецьке – зі стрілецької зброї;
  • поблизу Піски – з міномету калібру 120 мм;
  • Водяне – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

  • район населеного пункту Луганське – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • два рази Новолуганське – з автоматичних гранатометів;
  • поблизу Травневого - з автоматичних гранатометів;
  • двічі Троїцьке – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки - бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Втрати противника уточнюються.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

  • поблизу населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;
  • в районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Мар'їнка – стрілецька зброя.

За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

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