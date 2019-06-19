ООС: бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. 18 червня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
-
- район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 82 мм;
-
- околиці Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- Верхньоторецьке – зі стрілецької зброї;
-
- поблизу Піски – з міномету калібру 120 мм;
-
- Водяне – зі стрілецької зброї.
-
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
-
- район населеного пункту Луганське – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
-
- два рази Новолуганське – з автоматичних гранатометів;
-
- поблизу Травневого - з автоматичних гранатометів;
-
- двічі Троїцьке – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
-
За минулу добу троє українських захисників отримали поранення, ще два чоловіки - бойові травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
Втрати противника уточнюються.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
-
- поблизу населеного пункту Новотроїцьке – з гранатометів різних систем;
-
- в районі Лебединського - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
-
- Мар'їнка – стрілецька зброя.
-
За поточну добу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.