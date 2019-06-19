ООС: боевики совершили 34 обстрела позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм;
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- окраине Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Верхнеторецкое - из стрелкового оружия;
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- вблизи Пески - с миномета калибра 120 мм;
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- Водяное - из стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
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- район населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
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- два раза Новолуганское - с автоматических гранатометов;
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- вблизи Майского - с автоматических гранатометов;
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- дважды Троицкое - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.
Потери противника уточняются.
С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:
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- вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем;
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- в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Марьинка - стрелковое оружие.
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За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.