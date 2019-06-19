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ООС: боевики совершили 34 обстрела позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 15092 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. 18 июня вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

ООС: боевики совершили 34 обстрела позиций украинских военных

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм;
  • окраине Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Верхнеторецкое - из стрелкового оружия;
  • вблизи Пески - с миномета калибра 120 мм;
  • Водяное - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

  • район населенного пункта Луганское - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза Новолуганское - с автоматических гранатометов;
  • вблизи Майского - с автоматических гранатометов;
  • дважды Троицкое - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

Потери противника уточняются.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

  • вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем;
  • в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Марьинка - стрелковое оружие.

За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Украинские Национальные Новости

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