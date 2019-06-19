Ситуація на Донбасі: у результаті обстрілів бойовиків загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики чотири рази обстріляли українські позиції. У результаті загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті загинув один український військовий, ще один отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, бойовики здійснили 34 обстріли позицій українських військових.