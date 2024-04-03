Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы

На атакованной российскими войсками Днепровской ГЭС проводят полный анализ ущерба, нанесенного инфраструктуре. Только после этого можно будет приступить к восстановлению способности генерировать электроэнергию. На плотине функционирует только одна полоса движения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона в среду, пишет УНН.

ДнепроГЭС по-прежнему после атаки вражеских ракет не функционирует. Понадобятся месяцы для того, чтобы сначала установить только последствия тех разрушений, которые нанес враг, и потом еще большое количество времени для того, чтобы восстановить способность генерировать электроэнергию на нашей Днепровской ГЭС - сообщил Федоров.

По его словам, "сегодня только одна полоса движения функционирует на Днепровской ГЭС, а другая - точно также на месяцы разрушена, и сейчас мы даже не можем точно сказать, сколько времени понадобится на восстановление".

"Потому что сейчас эксперты, подрядчики, проектировщики проводят полный анализ и детальный анализ убытков, которые нанесены нашей инфраструктуре", - указал Федоров.

Дополнение

Российские войска во время массированной атаки 22 марта нанесли удар по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Укргидроэнерго сообщало о серьезных повреждениях.

В Минэнерго этот удар рф назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска за ночь и утро 22 марта запустили по Украине более 60 "шахедов" и почти 90 ракет различных типов.

Позже в Воздушных силах ВСУ уточнили, что из 151 средства воздушного нападения, которые запустила рф, 92 сбили силы ПВО.