Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы
єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен
Стажировка за границей для студентов-мужчин: в ГПСУ объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины
Пережил две мировые войны: в возрасте 114 лет умер самый старый мужчина в мире
Zara возобновляет работу магазинов в Украине
"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров
рф нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибший, среди пострадавших - четырехлетний мальчик
Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году
ГБР сообщило о подозрении за преступления против нацбезопасности более тысячи человек с начала полномасштабного вторжения
Зеленский: рф в марте выпустила по Украине более 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 КАБов
Популярные
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины
Публикации
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
Ситуация на ДнепроГЭС после атаки рф: Федоров говорит, только на установление последствий понадобятся месяцы
На Днепровской ГЭС, атакованной российскими войсками, проводится полный анализ повреждений, прежде чем восстановить ее способность вырабатывать электроэнергию, на что уйдут месяцы, а на дамбе функционирует только одна полоса движения.
єОселя: Одесская ОВА компенсировала защитникам жилье более чем на 1 млн гривен
163 защитника из Одесской области воспользовались государственной программой доступного ипотечного кредитования "єОселя", при этом областная администрация компенсировала более 1 млн гривен.
Стажировка за границей для студентов-мужчин: в ГПСУ объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины
Правительство разрешило студентам-мужчинам в возрасте 18-22 лет, обучающимся на бакалавриате или магистратуре в области медицины, фармации или ветеринарии, выезжать за границу на один семестр для стажировки и обучения, требуя такие документы, как справка из университета, соглашение об академической мобильности, электронный билет и документы о воинском учете.
Пережил две мировые войны: в возрасте 114 лет умер самый старый мужчина в мире
Самый старый мужчина в мире, Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы, умер в возрасте 114 лет, пережив две мировые войны и пандемию Covid-19.
Zara возобновляет работу магазинов в Украине
Zara снова открыла некоторые из своих магазинов в Киеве и возобновила онлайн-покупки в некоторых регионах Украины после временного прекращения деятельности из-за российского вторжения.
"Армия дронов" за неделю поразила 20 российских танков - Федоров
За прошедшую неделю ударные роты БпЛА из "Армии дронов" уничтожили 20 российских танков, 39 боевых бронированных машин, 66 орудий и 9 складов.
рф нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибший, среди пострадавших - четырехлетний мальчик
В результате российского ракетного удара по Краснопольской общине в Сумской области один человек погиб и двое получили ранения, в том числе четырехлетний мальчик.
Каким будет размер выплат алиментов в 2024 году
В 2024 году минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в Украине увеличился до 1 281,5 грн для детей в возрасте до 6 лет и 1 598 грн для детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.
ГБР сообщило о подозрении за преступления против нацбезопасности более тысячи человек с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения россии Государственное бюро расследований сообщило 1072 лицам о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности, направило в суд 768 обвинительных актов, а некоторые задержанные уже получили сроки заключения.
Зеленский: рф в марте выпустила по Украине более 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 КАБов
Только в марте российские войска применили более 400 ракет, 600 "шахедов" и 3000 управляемых авиабомб, терроризируя различные украинские города и приграничные населенные пункты, а Харьков ежедневно подвергается ракетным, беспилотным и авиабомбовым атакам, что разрушает критически важную инфраструктуру и жилые дома, и это подчеркивает насущную потребность в надежных системах противовоздушной обороны для защиты жизней и городов Украины, отметил Зеленский.