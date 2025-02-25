Ситуация на ЧАЭС: ликвидация последствий пожара на конфайнменте продолжается
Киев • УНН
На площадке ЧАЭС продолжаются работы по ликвидации последствий атаки российского дрона по НБК. Выявлены повреждения внешней обшивки арки и мембран герметизации, радиационный фон остается в норме.
На площадке комплекса Нового безопасного конфайнмента (НБК) и объекта «Укрытие» продолжается ликвидация чрезвычайной ситуации. Радиационная обстановка в норме. Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС, пишет УНН.
Продолжаются, в том числе с использованием БПЛА, работы по выявлению и тушению очагов тления, продолжаются работы по частичному вскрытию конструкций. По обшивке арочного свода НБК проложено 7 рабочих линий для тушения очагов тления
По результатам внеочередного осмотра выявлены повреждения наружной обшивки арки; локальные сквозные разрушения; дефекты обшивки без сплошного разрушения; повреждения внутреннего заполнителя обшивки; разрушение болтовых соединений.
Выявлено также повреждение мембран герметизации ограждающего контура НБК в южной, юго-западной и юго-восточной зонах.
Ухудшение радиационной обстановки на площадке НБК и в целом на ЧАЭС не зафиксировано.
Атака российского дрона
Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.