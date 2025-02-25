Ситуация на ЧАЭС: ликвидация последствий пожара на конфайнменте продолжается

На площадке комплекса Нового безопасного конфайнмента (НБК) и объекта «Укрытие» продолжается ликвидация чрезвычайной ситуации. Радиационная обстановка в норме. Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС, пишет УНН.

Продолжаются, в том числе с использованием БПЛА, работы по выявлению и тушению очагов тления, продолжаются работы по частичному вскрытию конструкций. По обшивке арочного свода НБК проложено 7 рабочих линий для тушения очагов тления