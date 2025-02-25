Ситуація на ЧАЕС: ліквідація наслідків пожежі на конфайнменті продовжується
Київ • УНН
На майданчику ЧАЕС тривають роботи з ліквідації наслідків атаки російського дрона по НБК. Виявлено пошкодження зовнішньої обшивки арки та мембран герметизації, радіаційний фон залишається в нормі.
На майданчику комплексу Нового безпечного конфайнмента (НБК) та об'єкта "Укриття" продовжується ліквідація надзвичайної ситуації. Радіаційна обстановка в нормі. Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС, пише УНН.
Продовжуються, в тому числі з використанням БПЛА, роботи з виявлення та гасіння осередків тління, продовжуються роботи з часткового розкривання конструкцій. По обшивці аркового склепіння НБК прокладено 7 робочих ліній для гасіння осередків тління
За результатами позачергового огляду виявлені пошкодження зовнішньої обшивки арки; локальні наскрізні руйнування; дефекти обшивки без суцільного руйнування; пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки; руйнування болтових з’єднань.
Виявлено також пошкодження мембран герметизації огороджувального контуру НБК у південної, південно-західній та південно-східній зонах.
Погіршення радіаційної обстановки на майданчику НБК та в цілому на ЧАЕС не зафіксовано.
Атака російського дрона
Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.