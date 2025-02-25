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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125246 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184267 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148590 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139811 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117827 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108295 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143568 перегляди

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Ситуація на ЧАЕС: ліквідація наслідків пожежі на конфайнменті продовжується

Ситуація на ЧАЕС: ліквідація наслідків пожежі на конфайнменті продовжується

Київ • УНН

 • 22860 перегляди

На майданчику ЧАЕС тривають роботи з ліквідації наслідків атаки російського дрона по НБК. Виявлено пошкодження зовнішньої обшивки арки та мембран герметизації, радіаційний фон залишається в нормі.

На майданчику комплексу Нового безпечного конфайнмента (НБК) та об'єкта "Укриття" продовжується ліквідація надзвичайної ситуації. Радіаційна обстановка в нормі. Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС, пише УНН.

Продовжуються, в тому числі з використанням БПЛА, роботи з виявлення та гасіння осередків тління, продовжуються роботи з часткового розкривання конструкцій. По обшивці аркового склепіння НБК прокладено 7 робочих ліній для гасіння осередків тління 

- йдеться в повідомленні.

За результатами позачергового огляду виявлені пошкодження зовнішньої обшивки арки; локальні наскрізні руйнування; дефекти обшивки без суцільного руйнування; пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки; руйнування болтових з’єднань.

Виявлено також пошкодження мембран герметизації огороджувального контуру НБК у південної, південно-західній та південно-східній зонах.

Погіршення радіаційної обстановки на майданчику НБК та в цілому на ЧАЕС не зафіксовано.

Атака російського дрона

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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