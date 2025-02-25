Ситуація на ЧАЕС: ліквідація наслідків пожежі на конфайнменті продовжується

На майданчику комплексу Нового безпечного конфайнмента (НБК) та об'єкта "Укриття" продовжується ліквідація надзвичайної ситуації. Радіаційна обстановка в нормі. Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС, пише УНН.

Продовжуються, в тому числі з використанням БПЛА, роботи з виявлення та гасіння осередків тління, продовжуються роботи з часткового розкривання конструкцій. По обшивці аркового склепіння НБК прокладено 7 робочих ліній для гасіння осередків тління