Систематически воровали дизтопливо: шестерым работникам Укрзализныци сообщили о подозрении

В Закарпатье разоблачили железнодорожников, которые переливали дизельное топливо в канистры и продавали местным жителям за наличные. Дельцы нанесли ущерб на сотни тысяч гривен.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Шесть сотрудников Львовского и Одесского филиалов "Укрзализныци" под подозрением из-за выявленных фактов кражи топлива на более чем 300 тысяч гривен.

Сейчас схема систематического хищения дизельного топлива из локомотивов "Укрзализныци" была раскрыта.

По данным следствия, фигуранты дела сливали топливо на машинной станции, куда специально направляли локомотивы. Дизтопливо переливали в канистры и продавали местным жителям за наличные.

В октябре–ноябре задокументировано шесть эпизодов. По имеющимся фактам была разоблачена кража почти 5 000 литров, из которых более 3 800 литров участники успели реализовать.

В ходе девяти обысков изъято 1,4 тонны топлива, насосы, шланги, почти 200 канистр, наличные и авто. Всем шестерым задержанным сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.

Санкция статьи — от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним

Государственное бюро расследований заблокировало масштабную схему незаконного сбыта более 700 тонн специального дизельного топлива, предназначенного для ВСУ, на сумму около 28 млн гривен.

