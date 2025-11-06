Требуют деньги через фейковый сайт-дубликат от имени МВД: украинцам рассказали, как уберечься от мошенников
Киев • УНН
МВД Украины предупреждает о мошеннической схеме вымогательства средств от имени правоохранителей через поддельный веб-сайт. Пользователям блокируют компьютеры и угрожают уголовной ответственностью за неуплату фейкового штрафа.
Министерство внутренних дел Украины предупреждает граждан о случаях вымогательства средств от имени правоохранителей через поддельный веб-сайт-дубликат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Детали
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины отмечает: после перехода по вредоносной ссылке компьютер пользователя блокируют и заставляют оплатить фейковый штраф, угрожая уголовной ответственностью.
Мошенники работают следующим образом:
- Сначала они создают фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД. Ссылки на него вшивают в сайты с разным типом контента;
- Когда человек кликает на ссылку, появляется фейковая веб-страница с логотипами МВД и текстовой частью. В тексте описывается якобы нарушение со стороны пользователя и требуется оплатить штраф якобы от имени МВД Украины;
- На странице есть либо QR-код, либо активная ссылка для проведения денежного перевода;
- В тексте угрожают пользователю, чтобы заставить действовать
быстро и без раздумий.
Как уберечь себя от мошенников - советы правоохранителей
- Не следует переходить по сомнительным ссылкам. Стоит помнить, что настоящий веб-адрес органов государственной власти всегда имеет домен gov.ua;
- Ни при каких обстоятельствах не следует осуществлять никаких оплат
на подозрительных ресурсах;
- Однако если вы уже ввели какие-либо данные или совершили перевод - нужно немедленно обратиться в ваш банк и Киберполицию.
