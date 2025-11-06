ukenru
Эксклюзив
14:11 • 972 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 7630 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 12320 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 13367 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 34597 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 31256 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35227 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49216 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38509 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32271 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Требуют деньги через фейковый сайт-дубликат от имени МВД: украинцам рассказали, как уберечься от мошенников

Киев • УНН

 • 572 просмотра

МВД Украины предупреждает о мошеннической схеме вымогательства средств от имени правоохранителей через поддельный веб-сайт. Пользователям блокируют компьютеры и угрожают уголовной ответственностью за неуплату фейкового штрафа.

Требуют деньги через фейковый сайт-дубликат от имени МВД: украинцам рассказали, как уберечься от мошенников

Министерство внутренних дел Украины предупреждает граждан о случаях вымогательства средств от имени правоохранителей через поддельный веб-сайт-дубликат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины отмечает: после перехода по вредоносной ссылке компьютер пользователя блокируют и заставляют оплатить фейковый штраф, угрожая уголовной ответственностью.

Мошенники работают следующим образом:

  • Сначала они создают фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД. Ссылки на него вшивают в сайты с разным типом контента;
    • Когда человек кликает на ссылку, появляется фейковая веб-страница с логотипами МВД и текстовой частью. В тексте описывается якобы нарушение со стороны пользователя и требуется оплатить штраф якобы от имени МВД Украины;
      • На странице есть либо QR-код, либо активная ссылка для проведения денежного перевода;
        • В тексте угрожают пользователю, чтобы заставить действовать быстро и без раздумий.

          Как уберечь себя от мошенников - советы правоохранителей

          • Не следует переходить по сомнительным ссылкам. Стоит помнить, что настоящий веб-адрес органов государственной власти всегда имеет домен gov.ua;
            • Ни при каких обстоятельствах не следует осуществлять никаких оплат на подозрительных ресурсах;
              • Однако если вы уже ввели какие-либо данные или совершили перевод - нужно немедленно обратиться в ваш банк и Киберполицию.

                Напомним

                Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают украинцев: в сети мошенники продают "фейковые" автомобили с поддельными документами и с хитрыми схемами, чтобы обмануть потенциальных покупателей.

                Евгений Устименко

