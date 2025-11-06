Вимагають гроші через фейковий сайт-дублікат від імені МВС: українцям розповіли, як вберегтись від шахраїв

Міністерство внутрішніх справ України попереджає громадян про випадки вимагання коштів від імені правоохоронців через підроблений вебсайт-дублікат. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Департамент кіберполіції Національної поліції України зазначає: після переходу за шкідливим посиланням комп'ютер користувача блокують і змушують оплатити фейковий штраф, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Шахраї працюють наступним чином:

Спочатку вони створюють фішинговий сайт, що імітує офіційний ресурс МВС. Посилання на нього вшивають у сайти з різним типом контенту;

Коли людина клікає на лінк, з’являється фейкова вебсторінка з логотипами МВС та текстовою частиною. У тексті описується нібито порушення з боку користувача і вимагається оплатити штраф нібито від імені МВС України;

На сторінці є або QR-код, або активне посилання для проведення грошового переказу;

У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти швидко й без роздумів.

Як вберегти себе від шахраїв - поради правоохоронців

Не слід переходити за сумнівними посиланнями. Варто пам'ятати, що справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua;

За жодних обставин не слід здійснювати жодних оплат на підозрілих ресурсах;

Однак якщо ви вже ввели будь-які дані або зробили переказ - треба негайно звернутися до вашого банку та Кіберполіції.

Нагадаємо

Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попереджають українців: у мережі шахраї продають "фейкові" автомобілі із підробленими документами та з хитрими схемами, щоб обдурити потенційних покупців.