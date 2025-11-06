Вимагають гроші через фейковий сайт-дублікат від імені МВС: українцям розповіли, як вберегтись від шахраїв
Київ • УНН
МВС України попереджає про шахрайську схему вимагання коштів від імені правоохоронців через підроблений вебсайт. Користувачам блокують комп'ютери та погрожують кримінальною відповідальністю за несплату фейкового штрафу.
Деталі
Департамент кіберполіції Національної поліції України зазначає: після переходу за шкідливим посиланням комп'ютер користувача блокують і змушують оплатити фейковий штраф, погрожуючи кримінальною відповідальністю.
Шахраї працюють наступним чином:
- Спочатку вони створюють фішинговий сайт, що імітує офіційний ресурс МВС. Посилання на нього вшивають у сайти з різним типом контенту;
- Коли людина клікає на лінк, з’являється фейкова вебсторінка з логотипами МВС та текстовою частиною. У тексті описується нібито порушення з боку користувача і вимагається оплатити штраф нібито від імені МВС України;
- На сторінці є або QR-код, або активне посилання для проведення грошового переказу;
- У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти
швидко й без роздумів.
Як вберегти себе від шахраїв - поради правоохоронців
- Не слід переходити за сумнівними посиланнями. Варто пам'ятати, що справжня вебадреса органів державної влади завжди має домен gov.ua;
- За жодних обставин не слід здійснювати жодних оплат
на підозрілих ресурсах;
- Однак якщо ви вже ввели будь-які дані або зробили переказ - треба негайно звернутися до вашого банку та Кіберполіції.
