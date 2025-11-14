Систематично крали дизпаливо: шістьом працівникам Укрзалізниці повідомили про підозру

На Закарпатті викрито шістьох працівників Укрзалізниці, які викрадали дизельне пальне з локомотивів та продавали його місцевим мешканцям. Задокументовано крадіжку майже 5000 літрів пального, завдавши збитків на понад 300 тисяч гривень.