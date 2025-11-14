Систематично крали дизпаливо: шістьом працівникам Укрзалізниці повідомили про підозру
Київ • УНН
На Закарпатті викрито шістьох працівників Укрзалізниці, які викрадали дизельне пальне з локомотивів та продавали його місцевим мешканцям. Задокументовано крадіжку майже 5000 літрів пального, завдавши збитків на понад 300 тисяч гривень.
На Закарпатті викрили залізничників, які переливали дизельне пальне у каністри та продавали місцевим мешканцям за готівку. Ділки заподіяли збитків на сотні тисяч гривень.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Шість працівників Львівської та Одеської філій "Укрзалізниці" під підозрою через виявлені факти крадіжки пального на понад 300 тисяч гривень.
Наразі схему систематичного викрадення дизельного пального з локомотивів "Укрзалізниці" було викрито.
За даними слідства, фігуранти справи зливали пальне на машинній станції, куди спеціально скеровували локомотиви. Дизпаливо переливали у каністри та продавали місцевим мешканцям за готівку.
У жовтні–листопаді задокументовано шість епізодів. За наявними фактами було викрито крадіжку майже 5 000 літрів, із яких понад 3 800 літрів учасники встигли реалізувати.
Під час дев’яти обшуків вилучено 1,4 тонни пального, насоси, шланги, майже 200 каністр, готівку та авто.Усім шістьом затриманим повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.
Санкція статті — від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань заблокувало масштабну схему незаконного збуту понад 700 тонн спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ, на суму близько 28 млн гривень.
Вимагають гроші через фейковий сайт-дублікат від імені МВС: українцям розповіли, як вберегтись від шахраїв06.11.25, 15:52 • 2794 перегляди