Система ПВО Украины стала надежной и продолжает развиваться - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Благодаря военной помощи, которую получает Украина, система противовоздушной обороны стала надежной и продолжает развиваться. Более того, западные самолеты, которые Украина получит в будущем, станут надежной составляющей ПВО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников украинским СМИ, пишет УНН.
Детали
Министр обороны отмечает, что украинские защитники имеют самые развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T.
"Следующий уровень - это другие системы - "Кротали", "Гепарды", а также советские, которые мы все еще имеем, и вплоть до ручных ПЗРК, то есть системы различной дальности действия", - отметил Резников.
Глава минобороны не оставил без внимания создание самолетной коалиции и то, что начинается с тренировки наших пилотов.
"Но мы уже точно знаем, что у нас будут самолеты как часть противовоздушной обороны, говорит о том, что эта система продолжает развитие", - подчеркнул он.
Дополнение
Резников отметил, что во время встреч в Брюсселе, где состоялось 13 заседание в формате Рамштайн, были озвучены обязательства от стран-партнеров по продолжению обеспечения Украины необходимыми ракетами и системами запуска.
"Уже в этом месяце или в течение следующих месяцев мы сможем получить первые системы Hawk, которых у нас еще не было, и соответствующее оборудование и ракеты к ним. Итак, ПВО у нас развивается. Сегодня я снова повторил партнерам, что противовоздушная оборона является первым приоритетом", - сказал министр.
Напомним
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что присутствовал на заседании министров обороны Комиссии Украина-НАТО, где удалось преодолеть некоторые барьеры’и возродить формат