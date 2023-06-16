Система ПВО Украины стала надежной и продолжает развиваться - Резников

Детали

Министр обороны отмечает, что украинские защитники имеют самые развитые в мире системы Patriot, NASAMS IRIS-T и SAMP/T.

"Следующий уровень - это другие системы - "Кротали", "Гепарды", а также советские, которые мы все еще имеем, и вплоть до ручных ПЗРК, то есть системы различной дальности действия", - отметил Резников.

Глава минобороны не оставил без внимания создание самолетной коалиции и то, что начинается с тренировки наших пилотов.

"Но мы уже точно знаем, что у нас будут самолеты как часть противовоздушной обороны, говорит о том, что эта система продолжает развитие", - подчеркнул он.

Дополнение

Резников отметил, что во время встреч в Брюсселе, где состоялось 13 заседание в формате Рамштайн, были озвучены обязательства от стран-партнеров по продолжению обеспечения Украины необходимыми ракетами и системами запуска.

"Уже в этом месяце или в течение следующих месяцев мы сможем получить первые системы Hawk, которых у нас еще не было, и соответствующее оборудование и ракеты к ним. Итак, ПВО у нас развивается. Сегодня я снова повторил партнерам, что противовоздушная оборона является первым приоритетом", - сказал министр.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что присутствовал на заседании министров обороны Комиссии Украина-НАТО, где удалось преодолеть некоторые барьеры’и возродить формат