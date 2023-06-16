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Система ППО України стала надійною та продовжує розвиватись - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Завдяки військовій допомозі, яку отримує Україна, система протиповітряної оборони стала надійною та продовжує розвиватись. Ба більше, західні літаки, які Україна отримає в майбутньому, стануть надійною складовою ППО. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков українським ЗМІ, пише УНН.

Система ППО України стала надійною та продовжує розвиватись - Резніков

Деталі 

Міністр оборони зазначає, що українські захисники мають найрозвиненіші у світі системи Patriot, NASAMS IRIS-T та SAMP/T.

"Наступний рівень - це інші системи - "Кроталі", "Гепарди", а також радянські, які ми все ще маємо, і аж до ручних ПЗРК, тобто системи різної дальності дії", - зазначив Резніков.

Голова міноборони не залишив поза увагою створення літакової коаліції та те, що розпочинається з тренування наших пілотів.

"Але ми вже точно знаємо, що у нас будуть літаки як частина протиповітряної оборони, говорить про те, що ця система продовжує розвиток", - наголосив він.

Доповнення 

Резніков зазначив, що під час зустрічей у Брюсселі, де відбулося 13 засідання у форматі Рамштайн, були озвучені зобов'язання від країн-партнерів щодо продовження забезпечення України необхідними ракетами та системами запуску.

"Вже цього місяця або протягом наступних місяців ми зможемо отримати перші системи Hawk, яких у нас ще не було, і відповідне обладнання та ракети до них. Отже, ППО у нас розвивається. Сьогодні я знову повторив партнерам, що протиповітряна оборона є першим пріоритетом", - сказав міністр.

Нагадаємо 

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що був присутній на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО, де вдалось подолати деякі бар’єри і відродити формат 

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