Система ППО України стала надійною та продовжує розвиватись - Резніков

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Міністр оборони зазначає, що українські захисники мають найрозвиненіші у світі системи Patriot, NASAMS IRIS-T та SAMP/T.

"Наступний рівень - це інші системи - "Кроталі", "Гепарди", а також радянські, які ми все ще маємо, і аж до ручних ПЗРК, тобто системи різної дальності дії", - зазначив Резніков.

Голова міноборони не залишив поза увагою створення літакової коаліції та те, що розпочинається з тренування наших пілотів.

"Але ми вже точно знаємо, що у нас будуть літаки як частина протиповітряної оборони, говорить про те, що ця система продовжує розвиток", - наголосив він.

Доповнення

Резніков зазначив, що під час зустрічей у Брюсселі, де відбулося 13 засідання у форматі Рамштайн, були озвучені зобов'язання від країн-партнерів щодо продовження забезпечення України необхідними ракетами та системами запуску.

"Вже цього місяця або протягом наступних місяців ми зможемо отримати перші системи Hawk, яких у нас ще не було, і відповідне обладнання та ракети до них. Отже, ППО у нас розвивається. Сьогодні я знову повторив партнерам, що протиповітряна оборона є першим пріоритетом", - сказав міністр.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що був присутній на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО, де вдалось подолати деякі бар’єри і відродити формат