Сырский раскрыл детали продвижения Сил обороны и обсудил перспективы в Южной операционной зоне
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ встретился с командирами наступательной группировки в Южной операционной зоне. Силы обороны освобождают населенные пункты и уничтожают врага.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обсуждении перспектив дальнейших действий в Южной операционной зоне, где встретился с руководством наступательной группировки и подразделений, ведущих наступательные действия, и указал, что Силы обороны "постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", пишет УНН.
Посвятил день работе в Южной операционной зоне, где продолжаются активные боевые действия. Встретился с руководством нашей наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, ведущих наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах. Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов
По его словам, на месте он "отдал распоряжения для решения проблемных вопросов".
"Обсудили варианты и перспективы дальнейших действий. Наши приоритеты – освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", - отметил Главком ВСУ.
"Благодарю каждого военнослужащего за стойкость и преданную службу Украине. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.
