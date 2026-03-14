Сырский раскрыл детали продвижения Сил обороны и обсудил перспективы в Южной операционной зоне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обсуждении перспектив дальнейших действий в Южной операционной зоне, где встретился с руководством наступательной группировки и подразделений, ведущих наступательные действия, и указал, что Силы обороны "постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", пишет УНН.

Посвятил день работе в Южной операционной зоне, где продолжаются активные боевые действия. Встретился с руководством нашей наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, ведущих наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах. Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов