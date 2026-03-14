Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистики
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Сырский раскрыл детали продвижения Сил обороны и обсудил перспективы в Южной операционной зоне

Главнокомандующий ВСУ встретился с командирами наступательной группировки в Южной операционной зоне. Силы обороны освобождают населенные пункты и уничтожают врага.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обсуждении перспектив дальнейших действий в Южной операционной зоне, где встретился с руководством наступательной группировки и подразделений, ведущих наступательные действия, и указал, что Силы обороны "постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", пишет УНН.

Посвятил день работе в Южной операционной зоне, где продолжаются активные боевые действия. Встретился с руководством нашей наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, ведущих наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах. Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов

- написал Сырский.

По его словам, на месте он "отдал распоряжения для решения проблемных вопросов".

"Обсудили варианты и перспективы дальнейших действий. Наши приоритеты – освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", - отметил Главком ВСУ.

"Благодарю каждого военнослужащего за стойкость и преданную службу Украине. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский