Сирський розкрив деталі просування Сил оборони й обговорив перспективи в Південній операційній зоні
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами наступального угруповання в Південній операційній зоні. Сили оборони звільняють населені пункти та нищать ворога.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про обговорення перспектив подальших дій в Південній операційній зоні, де зустрівся з керівництвом наступального угруповання і підрозділів, що ведуть наступальні дії, і вказав, що Сили оборони "поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", пише УНН.
Присвятив день роботі в Південній операційній зоні, де тривають активні бойові дії. Зустрівся з керівництвом нашого наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах. Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів
З його слів, на місці він "віддав розпорядження для вирішення проблемних питань".
"Обговорили варіанти та перспективи подальших дій. Наші пріоритети – звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - зазначив Головком ЗСУ.
"Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість та віддану службу Україні. Слава Україні!" - наголосив Сирський.
