Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проверил проведение боевых занятий в подразделениях резерва на востоке. Он отметил важность качественной подготовки для сохранения жизни воинов и поблагодарил инструкторов за самоотверженную работу.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва, передает УНН.
«Работаю на востоке. Посетил проведение боевых занятий в подразделениях резерва. Качественная подготовка воинов - это, прежде всего, их сохраненные жизни», - сообщил Сырский.
По его словам, военнослужащие демонстрируют талант и желание учиться.
Главком поблагодарил инструкторов и командиров подразделений за упорную, неутомимую и самоотверженную работу.
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