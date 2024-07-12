Киев • УНН
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал об успешной отработке комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя, подчеркнув приоритетность скорейшего внедрения инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ в войсках.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о тестировании различных форм комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя, передает УНН.
"На днях работал в одном из учебных центров ВС Украины, где продолжаются тестирования (опытные испытания) различных форм комплексного применения наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем в условиях реального боя. Это очень важный проект и мы имеем первые успехи в его реализации
Одной из особенностей современных боевых действий является активное применение роботизированных и беспилотных систем в боевом порядке общевойскового подразделения по единому замыслу для обеспечения вывода личного состава из наиболее опасных зон и замена его роботами", - отметил Сырский.
Главнокомандующий также отметил, что его наивысшим приоритетом является быстрое практическое внедрение инновационных боевых беспилотных и роботизированных платформ наземного и воздушного базирования в войска.
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"Вместе с командой министра обороны Украины прилагаем максимальные усилия для подготовки системных решений по эффективному применению широкого спектра роботизированных платформ.
Наша цель - максимально сократить путь, который проходит техническое изобретение (инновационная идея) ученых от лаборатории до производственного цеха и далее до боевого подразделения.
Спасибо всем, начиная от инженеров-разработчиков, производителей и до операторов-пилотов, за их вклад в повышение боевой эффективности наших подразделений", - добавил Сырский.
Он также озвучил и следующий шаг - отработка тактики применения боевых наземных роботизированных комплексов, подготовка расчетов и масштабирование подразделений НРК в боевых частях Вооруженных Сил Украины, отработка приемов и способов действий беспилотных систем в различных видах боя.
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