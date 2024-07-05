Количество поражений БПЛА выходит на один уровень с артиллерией, поэтому беспилотные системы стали одним из приоритетов для украинской армии. Продолжается работа по увеличению опыта успешного применения на фронте всех видов дронов. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после рабочей встречи с участием командиров боевых подразделений БПЛА, передает УНН.

Детали

В реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для войска - написал Сырский в Facebook.

Сырский рассказал, что провел очередную рабочую встречу с участием успешных командиров боевых подразделений БПЛА - Мадьяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других. Некоторые командиры присоединились к нам онлайн в полевых условиях.

Он подчеркнул, что продолжается работа над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА. Задача - технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них. Но важнейшей задачей технологий и инноваций, как отметил главком, является сохранение жизни наших военных.

"Беспилотные системы - одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий. Совместная работа продолжается", - резюмировал Сырский.

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"