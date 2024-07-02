По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

С начала полномасштабной войны роботизированная техника продемонстрировала преимущества над "традиционной" при выполнении определенных боевых задач. Каких именно и почему решение о создании Сил беспилотных систем не просто соответствует требованиям времени, а может стать мощным толчком к технологическому развитию Вооруженных сил Украины в комментарии УНН рассказала руководитель направления Управления знаниями ОО "АЭРОРОСВИДКА" Инна Гончар.

Это решение (создание Сил беспилотных систем - ред.) отвечает требованиям времени, ведь роботизированных систем становится все больше, они динамично развиваются, совершенствуются технически, вместе с тем быстро меняются их тактика применения, а это в свою очередь влияет на обновление программ подготовки. Другим аспектом является процесс обеспечения необходимыми роботизированными системами. Развитие роботизированных технологий должно найти свое отражение в интеграции их в боевые порядки Сил безопасности и обороны - говорит Гончар.

Она отмечает, что на все эти вопросы необходимо реагировать и прорабатывать их. Согласно закону "О национальной безопасности", именно командующие видами, отдельными родами войск Вооруженных Сил Украины отвечают за развитие подчиненных им войск, их техническое оснащение и всестороннее обеспечение, подготовку и готовность к выполнению возложенных задач.

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Соответственно, формирование такого рода - это появление ответственного, который будет комплексно заниматься приобретением новых возможностей по применению роботизированных систем. Решение о создании беспилотных войск точно станет мощным толчком к технологическому развитию Вооруженных сил Украины - отметила Гончар.

Также она отметила, что беспилотная техника становится неотъемлемой частью современных военных операций, благодаря своей эффективности, точности и способности выполнять задачи в условиях повышенной опасности.

"За два года широкомасштабного вторжения применение этих технологий на поле боя приобрело стремительное развитие, а по определенным показателям количество выполненных задач, в частности огневых поражений роботизированными технологиями пока доминирует над "традиционными" средствами. Роботизированные технологии открывают новые возможности для улучшения многих процессов на поле боя: от разведки и огневого поражения до медицинской эвакуации и логистического обеспечения", - также добавляет Гончар.

По ее словам, развитие нового рода Сил обороны - это длительный процесс, который точно не является делом нескольких месяцев.

"Одной из ключевых составляющих успеха будет наличие сильного лидера (визионера) и команды, которые смогут реализовать способности, указанные в указе Президента Украины. Это должны быть люди глубоко осведомлены во всех аспектах жизнедеятельности роботизированных систем, и их роли и места в меняющейся многодоменной среде поля боя будущего", - резюмировала Гончар.

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Напомним

6 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил Кабинету министров проработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода войск.

7 мая Кабинет Министров поддержал проект указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Министр обороны Рустем Умеров назначил полковника Вадима Сухаревского командующим Силами беспилотных систем.

26 июня Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".