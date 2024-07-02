За деякими показниками роботизовані технології переважають на полі бою над "традиційною" зброєю - "АЕРОРОЗВІДКА"

З початку повномасштабної війни роботизована техніка продемонструвала переваги над "традиційною" при виконанні певних бойових завдань. Яких саме та чому рішення про створення Сил безпілотних систем не просто відповідає вимогам часу, а може стати потужним поштовхом до технологічного розвитку Збройних сил України у коментарі УНН розповіла керівниця напряму Управління знаннями ГО "АЕРОРОЗВІДКА" Інна Гончар.

Це рішення (створення Сил безпілотних систем - ред.) відповідає вимогам часу, адже роботизованих систем стає все більше, вони динамічно розвиваються, удосконалюються технічно, разом з тим швидко змінюються ix тактика застосування, а це в свою чергу впливає на оновлення програм підготовки. Іншим аспектом є процес забезпечення необхідними роботизованими системами. Розвиток роботизованих технологій має знайти своє відображення в інтеграції їх до бойових порядків Сил безпеки й оборони - каже Гончар.

Вона зазначає, що на всі ці питання необхідно реагувати та пропрацьовувати їх. Відповідно до закону "Про національну безпеку", саме командувачі видів, окремих родів військ Збройних Сил України відповідають за розвиток підпорядкованих їм військ, їх технічне оснащення та всебічне забезпечення, підготовку та готовність до виконання покладених завдань.

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Відповідно, формування такого роду - це поява відповідального, який буде комплексно опікуватися набуттям нових спроможностей із застосування роботизованих систем. Рішення про створення безпілотних військ точно стане потужним поштовхом до технологічного розвитку Збройних сил України - зазначила Гончар.

Також вона наголосила, що безпілотна техніка стає невідʼємною частиною сучасних військових операцій, завдяки своїй ефективності, точності та здатності виконувати завдання в умовах підвищеної небезпеки.

"За два роки широкомасштабного вторгнення застосування цих технологій на полі бою набуло стрімкого розвитку, а за певними показниками кількість виконаних завдань, зокрема вогневих уражень роботизованими технологіями наразі домінує над "традиційними" засобами. Роботизовані технології відкривають нові можливості для покращення багатьох процесів на полі бою: від розвідки й вогневого ураження до медичної евакуації й логістичного забезпечення", - також додає Гончар.

За її словами, розбудова нового роду Сил оборони - це тривалий процес, який точно не є справою кількох місяців.

"Однією з ключових складових успіху буде наявність сильного лідера (візіонера) та команди, які зможуть реалізувати спроможності, зазначені в указі Президента України. Це мають бути люди глибоко обізнані в усіх аспектах життєдіяльності роботизованих систем, та їх ролі і місця в мінливому багатодоменному середовищі поля бою майбутнього", - резюмувала Гончар.

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Нагадаємо

6 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким постановив Кабінету міністрів опрацювати питання створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ.

7 травня Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Міністр оборони Рустем Умєров призначив полковника Вадима Сухаревського командувачем Сил безпілотних систем.

26 червня Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".