Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Последние несколько лет мир наблюдает за тем, как быстро развивается искусственный интеллект. Вся история IS насчитывает по меньшей мере несколько десятилетий, однако можно считать, что "эра ИИ" началась в 2017 году. За эти несколько лет мир перешел от чат ботов к нейросетям, которые в условиях современных технологий способны выполнять множество разнообразных задач. Что такое ИИ и какова роль Украины в развитии технологий искусственного интеллекта, УНН спросил у бизнес-аналитика направления ИИ IT-Enterprise Александра Очкасова.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект-это прежде всего математическая модель, которая работает по принципу человеческого мозга ИИ способен обучаться, собирать, обрабатывать и классифицировать информацию.

Основоположником IS считают Алана Тьюринга, который был признанным математиком, криптографом и одним из пионеров в области компьютерных наук - объясняет Очкасов

Во время Второй мировой войны Тьюринг и его коллеги смогли разработать механизм, который помог взломать шифровальную машину Enigma. Это был неоценимый вклад в победу союзников в войне. По мнению аналитика, взлом "Энигмы" можно считать первым использованием ИИ в военных целях.

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Сам термин и был основан на научной конференции Аллена Ньюэлла и Герберта Саймона. Эти ученые представили программу "логический теоретик", имитировавшую человеческое мышление в решении задач. Именно они в 1956 году впервые заговорили об "искусственном интеллекте".

Развитие ИИ характеризуется периодами взлетов и падений. Известны периоды замедления развития и (зима ИИ с 19740-го до 1993 года) и бума ИИ. На текущий момент мы имеем очередной бум развития ИИ. Война в Украине привела к значительному ускорению развития ИИ в военной сфере - рассказывает Александр Очкасов.

Сегодня нейросети генерируют целые картины, IS способны переводить и писать тексты, а чатботы могут вести разговор не хуже, чем живой человек. А впрочем, Украина, и не только, активно использует все возможности в военной сфере.

В частности, на украинской платформе оборонного кластера Brave1 уже зарегистрировали более 1,8 тысячи разработок, и почти каждая восьмая из них использует искусственный интеллект.

Очкасов отметил, что классические возможности для использования ИИ в войнах аналогичны использованию и в мирной жизни.

Анализ больших объемов данных (Big Data). Используют для анализа больших объемов информации, поиска скрытых закономерностей, обработки видео, аудио и фото.

Производство автономных беспилотных систем. В военные сфере речь идет прежде всего о беспилотных летательных аппаратах и роботах, которые могут выполнять различные задачи без прямого управления военнослужащими.

Кибербезопасность. IS помогает обнаруживать и защищать военные системы от кибератак, а также гарантирует киберзащиту критических инфраструктур.

Симуляция и тренировка. IS используется для создания виртуальных сред для обучения военнослужащих и улучшения их навыков в симуляциях боевых действий.

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Как используют и на войне в Украине

Очкасов пояснил, что самыми популярными платформами для ИИ стали дроны, боевые роботы, системы управления огнем и системы для разведки и обнаружения целей. Здесь стоит подробнее рассмотреть арсенал Сил обороны Украины.

Бесспорно, одним из самых известных образцов использования искусственного интеллекта стали украинские дальнобойные дроны. Аналитики уверены, что для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с так называемым "машинным зрением". Благодаря этому беспилотники фактически "изучают" географию маршрута к цели.

Каждый БПЛА имеет бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты следуют плану полета, который позволяет нам поражать цели с точностью до метра рассказал CNN анонимный собеседник, близкий к украинской программе дронов.

Аналитик британского Центра RUSI Ноа Сильвия пояснил, что такой БПЛА становится полностью автономный и не нуждается в связи со спутниками.

А впрочем, аналитики говорят, что это до сих пор довольно низкий уровень интеграции и на поле боя.

Такого уровня автономности у дронов еще не было, но мы все еще находимся на ранних стадиях развития потенциала этой технологии - заявил Крис Линкольн-Джонс, бывший британский офицер и эксперт по вопросам войны с использованием беспилотников и ИИ.

Но Украина пошла дальше и начала интегрировать такие системы в меньшие дроны. На поле боя начали появляться дроны-камикадзе, которые оснащены "машинным зрением". Военные аналитики отметили, что такие БПЛА, вероятно, имеют полную защиту от систем Небо идут на цель автономно.

Другим примером использования ИИ в военной сфере является OSINT (Open source intelligence).С помощью искусственного интеллекта украинское OSINT-сообщество Molfar ежедневно находит несколько новых целей в России, пишет The Economist.

ИИ способен за короткий промежуток времени проработать множество информации - он анализирует кучу изображений и текста, чтобы находить потенциальные подсказки, объединять их, а затем предполагать вероятное расположение системы вооружения или формирования войск.

К тому же сообщество использует мониторинговую платформу для бизнеса SemanticForce. Благодаря ей специалисты создают отчеты о деятельности российских волонтерских групп, которые собирают средства и готовят пакеты помощи для наиболее уязвимых участков фронта.

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Аналитик Максим Зражевский говорит, что российские солдаты и военные блогеры становятся осторожнее в своих публикациях, что затрудняет поиск важной для ведения боевых действий информации.

Еще одним интересным решением от украинских разработчиков стала интеграция искусственного интеллекта в процессы разминирования.

Специалисты из UADamage используют спутниковые снимки и искусственный интеллект для оцифровки заминированных территорий. ИИ идентифицирует и классифицирует данные об объектах не только на поверхности Земли, но и глубоко под ней, и автоматически наносит их на карту. Так разминирование ускоряется в десятки раз и этот процесс в целом становится безопаснее для людей.

RU Damage также проводит инспекцию оцифрованных заминированных территорий с помощью дрона, оснащенного камерой. Благодаря этому ИИ также может распознавать и локализовать потенциально взрывоопасные предметы.

Компания уже оцифровала тысячи квадратных километров и разработала рабочий прототип дрона, который содержит несколько сенсоров: инфракрасную, обычную камеру и магнитометр.

И для дальнейшего масштабирования своих проектов на всю страну UA Damage нуждается в дополнительном финансировании и сотрудничестве с властями.

Этот процесс (масштабирование - ред.) будет медленный, если его не централизовать. Если же Министерство экономики или Министерство обороны придет к нам с изображениями, то мы это достаточно быстро сделаем для всей Украины заключает основатель и СЕО UA Damage Виталий Лопушанский.

Не только Украина. Кто еще использует искусственный интеллект в военной сфере?

Конечно, Украина не единственная страна, которая решила использовать искусственный интеллект в армии. Усиление обороноспособности, новые возможности и экономия ресурсов - это лишь небольшая часть того, что предлагает ИИ. Очевидно, мировые лидеры активно борются если не за монополию, то за первенство в вопросе искусственного интеллекта и его возможностей в военной сфере.

В частности, недавно в США прошли испытания самолета с искусственным интеллектом для ведения воздушного боя.Для этого использовали специальную модификацию боевого истребителя F-16D – X-62A VISTA.

Следует заметить, что в кабине "автономного" VISTA все же находились два пилота, но они не вмешивались в управление самолетом, а лишь контролировали системы и переключали между различными вариантами искусственного интеллекта.

Во время боя "автономного" самолета против пилотируемого истребителя искусственный интеллект совершал противоракетные маневры, а также выходил на определенные углы атаки противника. Поскольку бой имитировал столкновения на больших дальностях, самолет не продемонстрировал всех своих возможностей.

Также официально не упоминается, сколько раз VISTA удалось обыграть пилотируемый F-16.

Следующим примером использования ИИ в военной сфере можно назвать Израиль. Во время войны в Газе израильская армия активно использует электронную систему "Евангелие" - она с помощью искусственного интеллекта (ИИ) определяет цели для авиаударов.

Об этом пишет The Guardian. А впрочем, система нередко ошибается и ради победы пренебрегает жизнями гражданских.

Открытой информации о механизме работы системы Gospel или же" Евангелие " почти нет. В то же время эксперты объясняют, что такие системы обычно анализируют видео с дронов-разведчиков, перехваченные коммуникации, данные наблюдения и разведки и кучу другой информации. Чтобы точно и быстро проанализировать такой массив данных, человеческого разума мало. Поэтому решение принимает IS, а человек его только утверждает.

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Еще одной страной, которая активно использует ИИ, стал Китай. Пекин, как страна, которая пока не ведет боевых действий, использует его в шпионаже. The Wall Street Journal пишет, что Китай применяет искусственный интеллект для слежки за американцами в беспрецедентных масштабах.

В США считают, что китайские власти могут использовать собранные личные данные, чтобы идентифицировать американских шпионов, а также для слежки за чиновниками в Белом доме.

В целом же возможности is Китая уже считают огромными. Американские спецслужбы обеспокоены не только вероятностью утраты коммерческих тайн, но и масштабами собранных данных.

безопасно ли использовать искусственный интеллект на поле боя

Аналитик Александр Ачкасов отмечает, что сегодня и не может быть умнее интеллекта того, кто его создал. Было много случаев, когда ум, изобретательность, интеллект и ловкость человека позволяли обойти защиту ИИ.

Также, по его словам, слабой стороной и является концентрация центров управления в одном месте, что создает угрозу поражения центров управления и инфраструктуры.

Уязвимым и может быть и к целенаправленным кибератакам с целью перехвата управления или вывода систем из строя. Использование ИИ для мониторинга, разведки и наблюдений может нарушать права человека, особенно в отношении конфиденциальности и безопасности - подчеркивает аналитик.

Следует заметить, что в мире уже активно работают над тем, чтобы урегулировать возможное использование ИИ. В частности, страны ЕС и Европарламент согласовали первый в мире комплексный закон по регулированию искусственного интеллекта. Это может стать примером для многих правительств, ведь развитие и - это не только большие возможности, но и масштабные угрозы. И их легче предотвратить, чем потом бороться с последствиями.

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