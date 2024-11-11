Сирский о курщине: россияне пытаются вытеснить Силы обороны и продвинуться вглубь
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ сообщил о попытках рф продвинуться в курской области вглубь территории, которую Украина держит под контролем, и вытеснить украинские войска.
Российские военные, выполняя приказ своего руководства, пытаются в Курской области вытеснить украинские войска и продвинуться вглубь территории, которую Украина держит под контролем. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Работал в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении. Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены", - написал Сырский в Telegram.
По его словам, если бы не стойкость украинских воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы украинские позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.
"Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем. Наша задача на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле", - сообщил Сырский.
Он отметил, что его работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов.
Дополнение
Ранее DeepState сообщало, что враг начал новую волну наступательных действий на Курщине.
8 ноября спикер ОТГ "Сиверск" Вадим Мысник заявлял, что наступательные штурмовые действия со стороны врага в курской области не прекращались. На некоторых направлениях россияне увеличивают штурмовые действия или уменьшают. Сейчас они накопили свои силы и снова предпринимают попытки совершать штурмы.
The New York Times сообщало, что российские военные сформировали группировку численностью 50 тысяч человек, включая северокорейские войска, для подготовки наступления с целью возвращения территории в курской области.