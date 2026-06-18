Сырский утвердил план развития сержантского корпуса ВСУ
Киев • УНН
Сырский утвердил план развития сержантского корпуса ВСУ до 2027 года. Реформа расширит полномочия сержантов и изменит систему их подготовки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что утвердил план развития сержантского корпуса ВСУ до конца 2027 года, пишет УНН.
Продолжаем комплексную трансформацию системы военной службы в ВСУ, первый этап которой уже начат. Одним из ключевых направлений этой работы является дальнейшее развитие сержантского корпуса. Утвердил План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных сил Украины
Реализация запланированных мероприятий, по его словам, продлится до конца 2027 года.
Как сообщил Главком, "дальнейшее развитие сержантского корпуса будет осуществляться на основе современных принципов военного управления, в частности философии Mission Command, которая предусматривает децентрализацию процесса принятия решений, развитие дисциплинированной инициативы и делегирование полномочий в соответствии с уровнем ответственности".
"Речь идет не только о расширении института инструкторов в учебных центрах и введении должностей дрилл-сержантов в батальонах базовой общевойсковой подготовки. План предусматривает также увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней. Это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессу подготовки и принятия решений", - рассказал Сырский.
Главное внимание, по его словам, уделяется боевым подразделениям. "Опыт войны убедительно доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства. Они должны иметь необходимые полномочия для эффективного управления подчиненными, а главный сержант взвода - быть готовым при необходимости заменить командира без потери управляемости и боеспособности подразделения", - указал он.
"Отдельным направлением работы является расширение прав и полномочий сержантского состава, а также совершенствование распределения функций между сержантами и офицерами. Не менее важным остается четкое определение зон ответственности между командирами и главными сержантами", - отметил Сырский.
Важнейшей задачей, по его словам, является "дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки". "Главная цель - максимально приблизить обучение к реалиям современной войны. Мы должны шире внедрять практическую составляющую, современные технологии и боевой опыт, полученный во время отражения российской агрессии", - указал Главком.
Не менее важным, продолжил он, остается "совершенствование порядка прохождения военной службы на сержантских должностях и создание действенных механизмов управления карьерой". "Именно в этой сфере накопилось значительное количество проблемных вопросов, без решения которых невозможно дальнейшее развитие сержантского корпуса", - подчеркнул Сырский.
Особое внимание, по его словам, уделено "повышению социальных стандартов военной службы на сержантских должностях".
"В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения, - заметил Главком. - Большинство главных сержантов корпусов, видов и родов войск прошли путь от солдата до высших сержантских должностей. Они имеют боевой опыт, ранения и высокий уровень профессиональной компетентности. Их служба, вклад в подготовку личного состава и поддержание боеспособности войск должны получать надлежащую оценку".
Не менее важным, указал он, является вопрос денежного обеспечения инструкторского состава и штабных сержантов.
Отдельный блок мероприятий, отметил Главком, направлен на укрепление профессионального единства сержантского корпуса, развитие его организационной культуры и сохранение военных традиций.
"Сержантский корпус был и остается одной из основ Вооруженных сил Украины. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно создавать условия для профессионального роста сержантов, повышения их авторитета и усиления роли на всех уровнях военного управления", - указал Сырский.
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